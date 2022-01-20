Дослідження вагітності жінок з надмірною вагою

Нове дослідження показало, що у жінок з ожирінням і незрозумілим безпліддям, які схудли до початку лікування, було не більше шансів народити здорову дитину, ніж у тих, хто не схуд до початку терапії.

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Вчені провели багатоцентрове дослідження за участю понад 300 жінок з ожирінням і незрозумілою безплідністю для оцінки, чи може цілеспрямована втрата ваги перед лікуванням безпліддя збільшити ймовірність народження здорової дитини.

Всі учасниці мали індекс маси тіла більший або рівний 30 кг/м2, регулярну овуляцію та принаймні один рік незрозумілого безпліддя. У дослідженні не брали участі жінки з ановуляцією, при якій яйцеклітина не виходить із яєчника під час менструального циклу, та жінки із синдромом полікістозних яєчників, при якому спостерігаються рідкісні чи ненормальні менструальні цикли.

Їх розділили на дві групи. Одна слідувала протоколу підвищеної фізичної активності та цілеспрямованої втрати ваги, тоді як члени іншої групи збільшили свою фізичну активність без керованої втрати ваги. Жінки пройшли ці програми протягом 16 тижнів, перш ніж розпочати три цикли терапії безпліддя, які складалися зі стимуляції яєчників та внутрішньоматкової інсемінації.

Схуднення не впливає на успішність вагітності

Наприкінці періоду дослідження вчені не знайшли істотних відмінностей у кількості вагітностей та здорових пологів між двома групами. Члени групи керованої втрати ваги втратили в середньому 7% маси тіла, тоді як інші учасники не мали суттєвого схуднення.

Ці результати доповнюють кількість доказів того факту, що ймовірність здорових пологів у жінок з ожирінням, які схудли до початку лікування безпліддя, не вище, ніж у тих, хто не схуд до зачаття.

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