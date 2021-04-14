Втрата здатності отримувати задоволення від життя – симптом небезпечної хвороби

Зниження пізнавальної діяльності у людей у віці до 65 років часто іноді починається з ангедонії. Це порушення здатності відчувати задоволення.

Що відомо про ангедонію

Зараз добре відомо, що апатія – основний не когнітивний симптом деменції. У психіатрії цей стан частіше розглядають як наслідок ангедонії.

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Ангедонія зазвичай супроводжується зниженою мотивацією робити що-небудь. У людей може пропадати інтерес до речей і видів діяльності, які раніше радували. Характерні причини ангедонії – депресія, біполярні розлади, наркотична залежність, розлади особистості.

Раніше дослідження показували, що втрата мотивації може виявитися важливим раннім симптомом лобно-скроневої деменції. У новому дослідженні вчені вирішили дізнатися, чи можна відрізнити ангедонію при деменції від апатії, викликаної іншими причинами.

Особливість ангедонії при деменції

У новому дослідженні вчені порівняли симптоми у пацієнтів з лобно-скроневою деменцією, хворобою Альцгеймера і здорових людей (контрольної групи). Вік учасників дослідження був в середньому 65 років.

Вчені виявили, що ангедонія – характерна ознака лобно-скроневої деменції, яка часто з'являється раніше, ніж інші симптоми захворювання.

При хворобі Альцгеймера автори дослідження такого феномена не бачили, клінічно значуща ангедонія її зазвичай не супроводжувала.

При МРТ головного мозку учасників дослідження, вчені виявили, що зміни в головному мозку при ангедонії, пов'язаної з деменцією, відрізняються від змін, які характерні для інших причин.

У висновках дослідження вчені вказали, що лікарям необхідно пам'ятати, що ангедонія може бути ознакою ранньої деменції.

Більшість людей відчувають мотивацію, коли йдеться про задоволення, ми часто вважаємо цю здатність цілком зрозумілою. Але уявіть собі, як може почувати себе людина, яка втратила здатність отримувати задоволення від простих речей. Це може мати серйозний вплив на стан людей,

– зазначили науковці.