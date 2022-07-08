Буває, що після активного купання виникає неприємне відчуття у вусі. Це пов'язано з водою, яка потрапила у вухо.

Навіть маленька крапелька води створює постійний тиск на барабанну перетинку. Також у вологому середовищі швидко розмножуються патогенні бактерії, через що може розвинутись зовнішній отит – запалення зовнішнього слухового проходу або вушної раковини.

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Що робити якщо у вухо потрапила вода

Якщо стрибки і хитання головою не допомагають, можна лягти на бік, з якого закладене вухо. При цьому потрібно обережно потягнути за мочку – це випрямить вушний канал і воді буде простіше витекти.

Якщо нічого не допомагає, а дискомфорт триває кілька днів, потрібно звернутися до лікаря, він допоможе уникнути отиту. А щоб не виникало неприємних відчуттів після запливів, використовуйте спеціальні беруші для купання.

Чого не можна робити, якщо у вусі вода

Не намагайтеся допомогти собі ватяними паличками. По-перше, вони не призначені для глибокого чищення вух. А по-друге, паличкою ви можете змішати вушну сірку з водою і вона перетвориться на велику вологу грудку, яка ще сильніше тисне на перетинку.

Щось закапувати у вухо теж не потрібно – там і так вода. І точно не можна колупатися у вухах пальцями. Є шанс подряпати ніжну шкіру вуха та ущільнити вушну сірку, яка заблокує вихід води.