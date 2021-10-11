На початковому етапі вузли біля основи шиї не викликають відчутного дискомфорту, тож людина може на них і не зважати. Але, розвиваючись, патологія дається взнаки цілим комплексом наслідків.
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Що таке вузли щитоподібної залози
Вузлові утворення – це будь-яка зміна щільності тканини щитоподібної залози, будь-яке відхилення від норми. На щитоподібній залозі вузли можуть бути солідні (заповнені клітинами) або кістозні (заповнені рідиною).
Чому утворюються вузли
Щитоподібна залоза відповідає за синтез йодовмісних гормонів: трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4), що беруть участь у величезній кількості процесів в організмі, впливаючи на обмін речовин і терморегуляцію
Роботу щитоподібної залози регулює гіпофіз. Він виділяє тиреотропний гормон (ТТГ), а той своєю чергою контролює в ній синтез гормонів T3 і T4.
Коли йоду недостатньо, щитоподібка збільшується в розмірах, щоб захоплювати якомога більше цього мікроелемента з кровотоку. І спершу рівень гормонів (Т3 і Т4) в організмі справді тримається на нормальному рівні.
При збільшенні щитоподібної залози її клітини не всі однаково зростають. Деякі з них змінюються активніше, що і є однією із головних причин, чому виникають вузли. Так формується дифузний (простий нетоксичний) зоб і вузловий зоб.
Чим загрожує й від чого посилюється дефіцит йоду
При тривалому дефіциті вузли на щитоподібній залозі утворюються що далі, то швидше, і це вже не допомагає їй справлятися зі своїми функціями.
Брак йоду може спричинити два протилежних процеси:
- гіпотиреоз – зниження здатності залози синтезувати гормони;
- тиреотоксикоз – неконтрольований синтез гормонів у вузлах, які утворилися.
Ускладнює проблему йодної недостатності дефіцит селену.
Брак йоду негативно позначається на здоров'ї щитовидної залози / Фото Pexels
Селен бере участь в антиоксидантному захисті тиреоцитів і активує тиреоїдні гормони. При його дефіциті зростає токсична дія перекису водню на щитоподібну залозу, який є побічним продуктом у синтезі гормонів. Вузли при дефіциті селену починають утворюватися швидше. Окрім того, зростає ризик розвитку автоімунних захворювань щитоподібної залози.
Головні симптоми утворення вузлів на щитовидній залозі:
- її раптове збільшення;
- поява болю в ділянці щитоподібної залози;
- труднощі з ковтанням чи диханням;
- захриплість (особливо якщо оториноларинголог виключив ларингіт).
Серед основних причин захворювань щитоподібної залози в Україні:
- наслідки аварії на ЧАЕС,
- незадовільний стан довкілля,
- природний дефіцит йоду, селену та інших мікроелементів,
- генетична схильність.
Якщо в когось із ваших родичів був рак щитоподібної залози – регулярна перевірка в ендокринолога має стати для вас обов'язковою складовою турботи про своє здоров'я.
Що робити при появі симптомів
Найчастіше вузли щитоподібної залози – доброякісні. Проте якщо є підозра на збої в її роботі, однаково треба звернутися до фахівця й пройти обстеження. Лише ендокринолог, вивчивши результати УЗД чи комп’ютерної томографії, може вирішити, як нормалізувати стан залози.
Тести на рівень гормонів (тиреотропного гормону (ТТГ), вільного Т4, Т3 та антитіл до тиреопероксидази), УЗД щитоподібної залози та інші спеціальні дослідження (може знадобитися навіть пункція вузла) покажуть, обійдеться все медикаментозним лікуванням чи знадобиться оперативне втручання.
Показанням до хірургічного лікування можуть бути вузли розміром від 1 до 3 сантиметрів у діаметрі. Однак більшість вузлів за відсутності у пацієнта як клінічних, так і цитогічних ознак підозрілої або злоякісної пухлини лікують консервативно.
Профілактика захворювання
Почнемо з гарної новини: більшість захворювань щитоподібної залози – виліковні! Тож, зауваживши перші ознаки порушення її функцій, одразу зверніться до лікаря й пройдіть обстеження. Навіщо зволікати? Що раніше лікар діагностує проблему, то легше й швидше її буде ліквідовано.
Якщо причиною дисфункції щитоподібної залози виявиться дефіцит мікроелементів, у пригоді вам стане дієтична добавка ЙоСен з йодом та селеном.
Рекомендована норма йоду та селену на день:
- для дітей – відповідно 90 і 25 мкг;
- для дітей від 12 років та дорослих – 150 і 75 мкг;
- для жінок у період вагітності та під час грудного вигодовування – 200 і 30 мкг.
Профілактичний курс прийому ЙоСен становить 6 – 12 місяців. Подальше вживання добавки слід погодити з лікарем індивідуально.