Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

Проблеми зі щитоподібною залозою сьогодні є приблизно в 7% людей на планеті. Найчастіше лікарі діагностують у пацієнтів вузлову патологію – структурну зміну тканин залози. Виникає вона здебільшого в жінок, проте й серед чоловіків, дітей і підлітків, особливо в Україні, це захворювання – не рідкість.

На початковому етапі вузли біля основи шиї не викликають відчутного дискомфорту, тож людина може на них і не зважати. Але, розвиваючись, патологія дається взнаки цілим комплексом наслідків.

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Що таке вузли щитоподібної залози

Вузлові утворення – це будь-яка зміна щільності тканини щитоподібної залози, будь-яке відхилення від норми. На щитоподібній залозі вузли можуть бути солідні (заповнені клітинами) або кістозні (заповнені рідиною).

Чому утворюються вузли

За статистикою, 5 – 6% вузлів на щитоподібній залозі є злоякісними. Тож при виявленні вузла найперше треба визначити, яка його структура, доброякісні чи злоякісні процеси в ньому відбуваються.

Щитоподібна залоза відповідає за синтез йодовмісних гормонів: трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4), що беруть участь у величезній кількості процесів в організмі, впливаючи на обмін речовин і терморегуляцію

Роботу щитоподібної залози регулює гіпофіз. Він виділяє тиреотропний гормон (ТТГ), а той своєю чергою контролює в ній синтез гормонів T3 і T4.

Важливо! Синтез гормонів щитоподібною залозою залежить від кількості йоду в організмі.

Коли йоду недостатньо, щитоподібка збільшується в розмірах, щоб захоплювати якомога більше цього мікроелемента з кровотоку. І спершу рівень гормонів (Т3 і Т4) в організмі справді тримається на нормальному рівні.

При збільшенні щитоподібної залози її клітини не всі однаково зростають. Деякі з них змінюються активніше, що і є однією із головних причин, чому виникають вузли. Так формується дифузний (простий нетоксичний) зоб і вузловий зоб.

Чим загрожує й від чого посилюється дефіцит йоду

При тривалому дефіциті вузли на щитоподібній залозі утворюються що далі, то швидше, і це вже не допомагає їй справлятися зі своїми функціями.

Брак йоду може спричинити два протилежних процеси:

гіпотиреоз – зниження здатності залози синтезувати гормони;

тиреотоксикоз – неконтрольований синтез гормонів у вузлах, які утворилися.

Ускладнює проблему йодної недостатності дефіцит селену.



Брак йоду негативно позначається на здоров'ї щитовидної залози / Фото Pexels