Україна може запровадити паспорти вакцинації проти коронавірусної інфекції, якщо це буде рекомендувати ВООЗ.

Джерело: ТСН

Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Україна є частиною міжнародного співтовариства. Ми не проводимо політику самоізоляції. Якщо ми говоримо, що будуть рекомендації міжнародних організацій, які сприятимуть покращенню економіки України, контактам між людьми, ми обов’язково будемо їх дотримуватися,

– заявила вона.

Що відомо про паспорти вакцинації

У світі вже почала видавати цифрові сертифікати вакцинації щепленим від коронавірусу Ісландія. Зовсім скоро паспорти вакцинації введуть у Великій Британії.

Крім того, відомо, що цю ідею підтримують Греція, Італія, Іспанія, Мальта та Кіпр.

Днями раніше у ВООЗ заявили, що якщо більшість світу не вакцинується проти COVID-19, це призведе до нових мутацій.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус повідомив, що попри збільшення кількості варіантів вакцин проти коронавірусу, виробничі потужності можуть задовольнити лише невелику частину глобальних потреб.

Інформацію взято з Foreign Policy