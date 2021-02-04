Чи введуть в Україні паспорти вакцинації: відповідь Стефанішиної
Україна може запровадити паспорти вакцинації проти коронавірусної інфекції, якщо це буде рекомендувати ВООЗ.
Джерело: ТСН
Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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Україна є частиною міжнародного співтовариства. Ми не проводимо політику самоізоляції. Якщо ми говоримо, що будуть рекомендації міжнародних організацій, які сприятимуть покращенню економіки України, контактам між людьми, ми обов’язково будемо їх дотримуватися,
– заявила вона.
Що відомо про паспорти вакцинації
У світі вже почала видавати цифрові сертифікати вакцинації щепленим від коронавірусу Ісландія. Зовсім скоро паспорти вакцинації введуть у Великій Британії.
Крім того, відомо, що цю ідею підтримують Греція, Італія, Іспанія, Мальта та Кіпр.
Днями раніше у ВООЗ заявили, що якщо більшість світу не вакцинується проти COVID-19, це призведе до нових мутацій.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус повідомив, що попри збільшення кількості варіантів вакцин проти коронавірусу, виробничі потужності можуть задовольнити лише невелику частину глобальних потреб.
Інформацію взято з Foreign Policy
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