Ввели жорсткий карантин у селі на Одещині: хворих надто багато

У селі Десантне в Ізмаїльському районі Одещини вирішили посилити карантинні обмеження. Там виявили великий спалах коронавірусу серед населення.

Це село розташоване у Вилківській територіальній громаді. Відповідне рішення ухвалили 17 вересня.

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Заборонили всі масові заходи

Розпорядження про це розмістили на сайті міськради Вилково. Там мовиться про те, що там буде одразу кілька нових правил. Зокрема, в селі заборонили проведення будь-яких масових заходів, де кількість осіб більша, ніж 1 людина на 4 квадратних метри приміщення.

Окрім цього, залишається масковий режим у всіх громадських місцях і транспорті. Скільки посилений карантин буде діяти – невідомо.

Видання "Бессарабия inform" повідомляє, що на території села приблизно 20 хворих на коронавірус і ще 2 померли від ускладнень. Проте це не надто багато, оскільки за даними Odesskiy.com загальна кількість населення там – майже 2 з половиною тисячі осіб.

Адаптивний карантин продовжили

Слід зауважити, що 20 вересня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину. Він буде діяти в Україні до 31 грудня 2021 року.

На засіданні там виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він заявив, що наразі ситуація із захворюваністю контрольована. Разом із цим медична система й готова реагувати на нову хвилю, якщо вона буде.