Чоловіка засудили на 5 років через порушення самоізоляції

Суд визнав Ле Ван Трі винним у "передачі небезпечних інфекційних хвороб" восьми особам, одна з яких врешті померла. На початку липня 28-річний, їздив на мотоциклі з Хошиміна до своєї провінції Ка Мау на півдні країни.

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У Ка Мау виявили, що Трі брехав у документі про стан здоров’я, в якому йшлося про історію подорожей, а також не дотримувався правил ізоляції. Тоді місцева влада зобов’язала будь-кого, хто їде з інших провінцій до Ка Мау, негайно ізолюватись на 21 день.

Пізніше Трі отримав позитивний тест на коронавірус, і було виявлено, що він передав вірус членам його родини, а також персоналу центру соціальної допомоги, який він відвідав. Чоловіка засудили до в'язниці та штрафу у розмірі 880 доларів.

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