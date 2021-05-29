Місцеві ЗМІ повідомляють, що новий штам коронавірусу має дуже швидке розповсюдження через повітря.

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Міністр охорони здоров’я Нгуєн Тхань Лонг заявив про це на Національній конференції про ситуації та термінові рішення щодо запобігання та контролю над COVID-19.

Мутацію коронавірусу діагностували 28 травня одночасно у кількох людей. Зазначається, що гібридний штам набагато більш заразний.

За даними університету Джонса Хопкінса, за весь час пандемії у В'єтнамі зареєстровано понад 6,5 тисяч випадків зараження коронавірусом, померло 47 пацієнтів.

Додамо, що у Франції також виявили небезпечний штам коронавірусу, який вже отримав назву 20I/484Q.

Станом на 27 травня штам підтвердили у 37 осіб, більшість з яких є мешканцями комуни Ньор. ЗМІ вважають, що, ймовірно, йдеться про той же різновид вірусу, спалах якого минулого тижня зафіксували в Бордо, пише DM.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу