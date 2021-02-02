У В'єтнамі зафіксували нову мутацію коронавірусу

У В'єтнамі виявили нову мутацію коронавірусу, подібну до того, яку вперше зареєстрували у Великій Британії.

Джерело: VGP

У Національному інституті гігієни та епідеміології (NIHE) В'єтнаму повідомили, що зафіксували нову мутацію коронавірусу, схожу на штам, який раніше виявили у Великій Британії.

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Нову варіацію інфекції виявили у зразках пацієнтів з провінцій Хайдун та Куанг Нін. Натомість декілька днів тому фахівці з цього ж інституту зареєстрували в країні перший випадок зараження штамом з ПАР.

Ситуація з коронавірусом у В'єтнамі: що відомо

2 лютого у В'єтнамі зареєстрували 1 851 нового хворого на коронавірус. Влада пояснює сплеск захворюваності з завезеним штатом з Південної Африки.

Намагаючись зупинити розповсюдження вірусу, Міністерство охорони здоров'я закликало громадян співпрацювати з урядом, аби швидко ліквідувати третю хвилю COVID-19.

У щонайменше 17 населених пунктах вирішили закрити школи.

Місцева влада Хайдун і Куанг Нін посилила карантинні обмеження на наступні 10 днів.

Прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуен Сюань Фук закликав компетентні органи поставити вакцину проти COVID-19 для громадян до кінця першого кварталу 2021 року.



Новий штам COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу