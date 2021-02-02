У В'єтнамі зафіксували нову мутацію коронавірусу

У В'єтнамі виявили нову мутацію коронавірусу, подібну до того, яку вперше зареєстрували у Великій Британії.
Джерело: VGP
У Національному інституті гігієни та епідеміології (NIHE) В'єтнаму повідомили, що зафіксували нову мутацію коронавірусу, схожу на штам, який раніше виявили у Великій Британії.
До теми В Японії зафіксували спалах зараження "британським" штамом коронавірусу
Нову варіацію інфекції виявили у зразках пацієнтів з провінцій Хайдун та Куанг Нін. Натомість декілька днів тому фахівці з цього ж інституту зареєстрували в країні перший випадок зараження штамом з ПАР.
Новий штам COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу