Потяг двох партнерів виявився пов'язаним із синхронізацією частоти серцевих скорочень та шкірної провідності. Це виявили вчені з Лейденського університету в Нідерландах.
До теми Взаємну симпатію можна передбачити по синхронізації серцевих ритмів
Як проводилось дослідження
Автори роботи запросили 142 раніше незнайомих один з одним гетеросексуальних чоловіків та жінок у віці від 18 до 38 років на "побачення наосліп" у рамках трьох фестивалів — музики, мистецтв та науки.
Під час чотирихвилинної розмови усі учасники носили монітори серцевого ритму, пристрої для вимірювання електричної активності шкіри та прилади реєстрації рухів очей. Вони заходили в спеціальні кабінки, розділені екраном, який опускався на кілька секунд на початку, даючи можливість вперше побачити партнера, і підіймався знову, доки учасники заповнювали анкети, оцінюючи привабливість партнера.
Потім впродовж двох хвилин добровольці могли невербально взаємодіяти один з одним, після чого йшла двохвилинна розмова. Під кінець кожен мав відповісти, чи хоче він знову зустрітися з цією людиною.
Результати виявились несподіваними
- 17% пар виявили бажання піти на друге побачення із партнером.
- У тих, хто вище за інших оцінив привабливість партнера і хотів продовжити спілкування, виявили синхронізацію фізіологічних сигналів — серцевого ритму та електричної активності шкіри. При цьому деякі сигнали, такі як посмішка, сміх та пильний погляд не були пов'язані з потягом.
- Зовнішні сигнали демонструють лише поверхневий рівень потягу, тоді як мікросигнали, які реєструються за допомогою приладів, можуть передавати інформацію про глибший емоційний резонанс між людьми.