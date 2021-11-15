Відомо, що "віддзеркалення" міміки та дій партнера може підвищити ймовірність розвитку взаємної симпатії. Але нещодавнє дослідження показало, що потяг партнерів може посилюватися і слабшати у міру того, як несвідомо синхронізуються їхні вегетативні реакції.

Потяг двох партнерів виявився пов'язаним із синхронізацією частоти серцевих скорочень та шкірної провідності. Це виявили вчені з Лейденського університету в Нідерландах.

До теми Взаємну симпатію можна передбачити по синхронізації серцевих ритмів

Як проводилось дослідження

Автори роботи запросили 142 раніше незнайомих один з одним гетеросексуальних чоловіків та жінок у віці від 18 до 38 років на "побачення наосліп" у рамках трьох фестивалів — музики, мистецтв та науки.

Під час чотирихвилинної розмови усі учасники носили монітори серцевого ритму, пристрої для вимірювання електричної активності шкіри та прилади реєстрації рухів очей. Вони заходили в спеціальні кабінки, розділені екраном, який опускався на кілька секунд на початку, даючи можливість вперше побачити партнера, і підіймався знову, доки учасники заповнювали анкети, оцінюючи привабливість партнера.

Потім впродовж двох хвилин добровольці могли невербально взаємодіяти один з одним, після чого йшла двохвилинна розмова. Під кінець кожен мав відповісти, чи хоче він знову зустрітися з цією людиною.

Результати виявились несподіваними