Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Найгірші показники наразі має Луганська область – 742, Чернівецька – 738 та Харківська – 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.

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Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Луганська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька.

У всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус.

Показники госпіталізації

У двох областях перевищено рівень завантаженості ліжок з киснем – в Одеській (69%) та Харківській області (67,4%), при нормі 65%. Також в деяких регіонах перевищений рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській – 78,7% та Запорізькій – 71,8%.



Захворюваність в областях України / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на зображення