Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Найгірші показники наразі має Луганська область – 742, Чернівецька – 738 та Харківська – 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.
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Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Луганська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька.
У всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус.
Показники госпіталізації
У двох областях перевищено рівень завантаженості ліжок з киснем – в Одеській (69%) та Харківській області (67,4%), при нормі 65%. Також в деяких регіонах перевищений рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській – 78,7% та Запорізькій – 71,8%.
Захворюваність в областях України / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на зображення
Яка ситуація з COVID-19 в Україні?
Станом на 8 жовтня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 16 362 Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 514 005 випадків захворювання. Станом на 8 жовтня одужали 2 282 482 людини. Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 58 081 українець.