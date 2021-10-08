Вже 13 областей України у помаранчевій зоні

8 жовтня 2021 , 11:08
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ України

Станом на 8 жовтня 13 областей України відповідають показникам помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Попри це, уся Україна все ще перебуває у жовтій зоні.

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Найгірші показники наразі має Луганська область – 742, Чернівецька – 738 та Харківська – 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.

Також на тему: Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області: 

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Луганська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька.

У всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус.

Показники госпіталізації

У двох областях перевищено рівень завантаженості ліжок з киснем – в Одеській (69%) та Харківській області (67,4%), при нормі 65%. Також в деяких регіонах перевищений рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській – 78,7% та Запорізькій – 71,8%.


Захворюваність в областях України / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на зображення

Яка ситуація з COVID-19 в Україні? 


Станом на 8 жовтня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 16 362 Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 514 005 випадків захворювання. Станом на 8 жовтня одужали 2 282 482 людини. Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 58 081 українець.
Автор: Олександр Бевза