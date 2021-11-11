Статистика за добу

Це означає кількість уколів і першої, і другої дози разом. Разом з тим, за добу 10 листопада в Україні 277 097 людей вакцинували проти COVID-19.

Важливо 48 мільйонів щеплень до кінця 2021 року: наскільки реальні плани МОЗ

За цей же час одну дозу отримали 147 344 людини. Повністю імунізовані – 129 753 людини, тобто завершили курс імунізації і зробили два уколи від недуги.

Увага! У Міністерстві охорони здоров'я наголошували, що мають план зробити в Україні до кінця 2021 року 48 мільйонів щеплень від коронавірусу. Для цього треба робити принаймні по 350 тисяч уколів від COVID-19 щодня.

Щеплення проводилось 1 102 мобільними бригадами з імунізації, 3 224 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 844 730 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном), зокрема:

отримали одну дозу – 11 844 728 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей.

Загалом провели 20 129 273 щеплення (і першою, і другою дозами).

Увага! У МОЗ вкотре наголошують на необхідності вакцинації. 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Якими препаратами щеплювали українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 783 865,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 960 911,

AstraZeneca – 1 490 037,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 050.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу