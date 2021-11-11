Статистика за добу
Це означає кількість уколів і першої, і другої дози разом. Разом з тим, за добу 10 листопада в Україні 277 097 людей вакцинували проти COVID-19.
Важливо 48 мільйонів щеплень до кінця 2021 року: наскільки реальні плани МОЗ
За цей же час одну дозу отримали 147 344 людини. Повністю імунізовані – 129 753 людини, тобто завершили курс імунізації і зробили два уколи від недуги.
Щеплення проводилось 1 102 мобільними бригадами з імунізації, 3 224 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 844 730 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном), зокрема:
- отримали одну дозу – 11 844 728 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей.
Загалом провели 20 129 273 щеплення (і першою, і другою дозами).
Якими препаратами щеплювали українців:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 783 865,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 960 911,
- AstraZeneca – 1 490 037,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 050.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу