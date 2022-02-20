Тож невдовзі вони можуть перейти у зону зі слабшими обмеженнями. Мовиться про Закарпатську, Рівненську та Івано-Франківську області.
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Карантинне зонування в Україні
Так, на сьогодні у червоній зоні залишаються такі області:
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Рівненська;
- Хмельницька.
Однак при цьому в Закарпатській та у Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації. Це дозволяє їм перейти у помаранчеву зону.
Разом з тим, Рівненська область за усіма параметрами вже відповідає жовтій зоні адаптивного карантину. Раніше вже повідомлялося, що локдаун на Рівненщині можуть скасувати.
Жовта зона
У жовтій зоні перебувають:
- Львівська;
- Харківська;
- Полтавська;
- Чернівецька області.
Карантинні зони / Інфографіка МОЗ
Карантин в Україні: останні новини
- Ще у березні 2020 року в Україні запровадили карантин через епідемію коронавірусу. Відтоді його постійно продовжують. Наразі адаптивний карантин продовжили до 31 березня 2022 року.
- Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про запровадження карантину. У документі йдеться про те, що карантин можуть встановлювати на 2 місяці та продовжувати за потреби.
- За даними Київської школи економіки, Україна вже почала виходити з піку захворюваності на коронавірус, але є ймовірність нового спалаху.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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