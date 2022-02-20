Тож невдовзі вони можуть перейти у зону зі слабшими обмеженнями. Мовиться про Закарпатську, Рівненську та Івано-Франківську області.

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Карантинне зонування в Україні

Так, на сьогодні у червоній зоні залишаються такі області:

  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Луганська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька.

Однак при цьому в Закарпатській та у Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації. Це дозволяє їм перейти у помаранчеву зону.

Разом з тим, Рівненська область за усіма параметрами вже відповідає жовтій зоні адаптивного карантину. Раніше вже повідомлялося, що локдаун на Рівненщині можуть скасувати.

Жовта зона

У жовтій зоні перебувають:

  • Львівська;
  • Харківська;
  • Полтавська;
  • Чернівецька області.


Карантинні зони / Інфографіка МОЗ

Карантин в Україні: останні новини

  • Ще у березні 2020 року в Україні запровадили карантин через епідемію коронавірусу. Відтоді його постійно продовжують. Наразі адаптивний карантин продовжили до 31 березня 2022 року.
  • Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про запровадження карантину. У документі йдеться про те, що карантин можуть встановлювати на 2 місяці та продовжувати за потреби.
  • За даними Київської школи економіки, Україна вже почала виходити з піку захворюваності на коронавірус, але є ймовірність нового спалаху.

Правила адаптивного карантину в УкраїніАдаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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