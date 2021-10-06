Вже 3 області відповідають червоному рівню епіднебезпеки, – Ганиченко

У Київській школі економіки прогнозують, що три області України на днях переведуть до "червоної" зони карантину. Ще декілька областей перебувають в зоні ризику.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Він зауважив, що добова смертність за останні 2 тижні подвоїлася.

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Критеріям червоного рівня епіднебезпеки відповідають:

Харківська;

Запорізька;

Херсонська області.

Вже сьогодні – завтра (6 – 7 жовтня) Київська школа економіки очікує засідання національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до червоної" зони, як мовиться у повідомленні.

Хто у зоні ризику

У зоні ризику також перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області. Вже до кінця 2021 року загальна кількість летальних випадків в Україні може вийти на показник:

за "зеленим" сценарієм на 68 тисяч осіб;

за "жовтим" - 80 тисяч осіб;

за "чорним" - 92 тисяч.

Все залежатиме від мутації вірусу, тривалості імунітету, карантинних обмежень і темпів вакцинації.

Що заборонено у червоній зоні:

робота кафе і ресторанів (можна на виніс);

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат;

проведення масових заходів;

робота установ культури робота готелів і хостелів.



Зони карантину / Інфографіка 24 канал