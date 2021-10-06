Вже 3 області відповідають червоному рівню епіднебезпеки, – Ганиченко
Джерело:КШЕ
У Київській школі економіки прогнозують, що три області України на днях переведуть до "червоної" зони карантину. Ще декілька областей перебувають в зоні ризику.
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Він зауважив, що добова смертність за останні 2 тижні подвоїлася.
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Критеріям червоного рівня епіднебезпеки відповідають:
- Харківська;
- Запорізька;
- Херсонська області.
Вже сьогодні – завтра (6 – 7 жовтня) Київська школа економіки очікує засідання національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до червоної" зони, як мовиться у повідомленні.Увага! За даними МОЗу, станом на ранок, 6 жовтня, 11 областей відповідають помаранчевій зоні адаптивного карантину.
Хто у зоні ризику
У зоні ризику також перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області. Вже до кінця 2021 року загальна кількість летальних випадків в Україні може вийти на показник:
- за "зеленим" сценарієм на 68 тисяч осіб;
- за "жовтим" - 80 тисяч осіб;
- за "чорним" - 92 тисяч.
Все залежатиме від мутації вірусу, тривалості імунітету, карантинних обмежень і темпів вакцинації.
Що заборонено у червоній зоні:
- робота кафе і ресторанів (можна на виніс);
- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат;
- проведення масових заходів;
- робота установ культури робота готелів і хостелів.
Зони карантину / Інфографіка 24 канал