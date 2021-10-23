Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, мінімальний поріг у 70% вакцинованих дорослого населення дасть можливість запобігти поширенню COVID-19 та зменшити кількість госпіталізацій.

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Крім цього, за час епідемії в Україну поставили 25 мільйонів доз вакцини, щонайменше 16 мільйонів ще привезуть.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Якщо ми будемо рахувати від кількості дорослого населення — це вже більше, ніж 15%. Якщо ми вважаємо кількість, що знаходиться на території нашої країни, то ми досягаємо і 30%. Треба щонайменше 70%".

Обов'язкова вакцинація

Раніше Віктор Ляшко заявив, що в Україні планують розширити список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації. Глава відомства сказав, що МОЗ зараз розробляє проєкт наказу, який проходить погодження.

Увага! 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

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