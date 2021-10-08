Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу вдалося щепити проти коронавірусу 127 685 людей. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей.

Важливо Ще більше COVID-хворих: за добу захворіли понад 16 тисяч, госпіталізували 3 526 людей

Протягом доби працювали:

936 мобільних бригад;

3 050 пунктів щеплення;

355 центрів вакцинації.

Повністю щеплені – 6 мільйонів людей

Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 421 452 людини, з них отримали:

одну дозу – 7 421 450 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 13 430 055 щеплень.

Які вакцини використовувались

Для імунізації проти коронавірусу в Україні використовували 5 різних видів вакцин. З них одна (Janssen) є однодозовою, тобто вводиться всього 1 раз.

Які вакцини загалом за весь час використали в Україні та в якій кількості: