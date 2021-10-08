Вже 6 мільйонів українців повністю вакцинувались від COVID-19
8 жовтня 2021 , 08:43Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Станом на 8 жовтня вже понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Це означає, що вони пройшли повний курс щеплення.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу вдалося щепити проти коронавірусу 127 685 людей. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей.
Важливо Ще більше COVID-хворих: за добу захворіли понад 16 тисяч, госпіталізували 3 526 людей
Протягом доби працювали:
- 936 мобільних бригад;
- 3 050 пунктів щеплення;
- 355 центрів вакцинації.
Повністю щеплені – 6 мільйонів людей
Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 421 452 людини, з них отримали:
- одну дозу – 7 421 450 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 13 430 055 щеплень.
Які вакцини використовувались
Для імунізації проти коронавірусу в Україні використовували 5 різних видів вакцин. З них одна (Janssen) є однодозовою, тобто вводиться всього 1 раз.
Які вакцини загалом за весь час використали в Україні та в якій кількості:
- Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 487 187 доз,
- CoronaVac від компанії Sinovac – 2 051 500 доз,
- Cominarity від компаній Pfizer-BioNTech – 2 844 067 доз,
- AstraZeneca – 854 726дози,
- Janssen від компанії Johnson & Johnson – 20 680доз,
- Moderna – 1 102 042 дози.