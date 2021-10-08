Вже 6 мільйонів українців повністю вакцинувались від COVID-19

8 жовтня 2021 , 08:43
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Джерело:

МОЗ

Станом на 8 жовтня вже понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Це означає, що вони пройшли повний курс щеплення.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу вдалося щепити проти коронавірусу 127 685 людей. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей.

Важливо Ще більше COVID-хворих: за добу захворіли понад 16 тисяч, госпіталізували 3 526 людей

Протягом доби працювали:

  • 936 мобільних бригад;
  • 3 050 пунктів щеплення;
  • 355 центрів вакцинації.

Повністю щеплені – 6 мільйонів людей

Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 421 452 людини, з них отримали:

  • одну дозу – 7 421 450 людей;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 13 430 055 щеплень.

Які вакцини використовувались

Для імунізації проти коронавірусу в Україні використовували 5 різних видів вакцин. З них одна (Janssen) є однодозовою, тобто вводиться всього 1 раз.

Які вакцини загалом за весь час використали в Україні та в якій кількості:

  • Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 487 187 доз,
  • CoronaVac від компанії Sinovac – 2 051 500 доз,
  • Cominarity від компаній Pfizer-BioNTech – 2 844 067 доз,
  • AstraZeneca – 854 726дози,
  • Janssen від компанії Johnson & Johnson – 20 680доз,
  • Moderna – 1 102 042 дози.
Автор: Аліна Оліховська