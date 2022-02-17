Вже 73% мешканців США виробили стійкість до Омікрону

Імунні системи більшості американців тепер розпізнають Омікрон і готові боротися з будь-яким варіантом коронавірусу.

Вчені підозрюють, що наступні спалахи коронавірусу нестимуть (якщо взагалі нестимуть) значно менші потрясіння для США.

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Як США виробило такий рівень імунного захисту населення

Близько 80 мільйонів американців вже перехворіли на коронавірус, а половина населення взагалі отримала повторні щеплення проти хвороби.

Загалом аналіз свідчить, що 73% жителів США наразі несприйнятливі до Омікрону, а до середини березня цей показник може зрости до 80%.

Це зменшить циркуляцію вірусу і, ймовірно, придушить нову хвилю. Експерти також зійшлись на думці, що у лікарнях буде значно менше навантаження у відділеннях інтенсивної терапії.

Професор наук про показники здоров'я у Вашингтонському університеті Алі Мокдад заявив, що американці навчилися боротися з коронавірусом. Хоч останній, як і раніше, вбиває понад 2 000 людей щодня. Десятки мільйонів людей залишаються вразливими, тож майбутні спалахи ще точно будуть.

Але COVID-19 вже не новий. Два роки тому він прибув до країни, де сприйнятливим до інфекції було все населення.

Я налаштований оптимістично, навіть якщо влітку у нас буде сплеск, кількість випадків зростатиме, але госпіталізацій та смертей не буде,

– заявив вчений.

Але у деяких людей є хибне відчуття безпеки

Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Блумберга Університету Джона Хопкінса підрахували, що до кінця сплеску Омікроном інфікуються 3 із 4 людей у ​​Сполучених Штатах.

І хоч населення краще захищене, багато людей залишаються вразливими. Навіть за найоптимістичнішими оцінками популяційного імунітету, близько 80 мільйонів американців мають підвищені ризики хвороби. Це приблизно стільки ж, скільки загальна кількість підтверджених випадків інфікування у США під час пандемії.

Дослідник вірусів зі Школи громадської охорони здоров'я Блумберга імені Джона Хопкінса, Ендрю Пекош, стурбований тим, що у невакцинованих людей, які перехворіли на Омікрон, може бути хибне почуття безпеки. Хоч таким людям у першу чергу потрібно вакцинуватися, щоб покращити свій імунний захист.