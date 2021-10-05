Захворюваність по країні

Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 299 на 100 тисяч населення. При цьому, що визначений показник – 75 на 100 тисяч. У нормі він лише у Кіровоградській області і відповідає показнику у 65.

Важливо В Україні очікують пік коронавірусу: як довго він триватиме

Станом на 5 жовтня "помаранчевими" є такі області:

Житомирська;

Закарпатська;

Запорізька;

Рівненська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернівецька.

Показники госпіталізації

Показник рівня госпіталізацій повинен бути не більше 60 на 100 тисяч населення. Він перевищений в 4 областях (у трьох із них це спостерігається вже третій день поспіль):

Запорізькій (65,8;

Харківській (72,2);

Херсонській (71,2);

Чернівецькій (66,7).

Увага! Динаміка рівня госпіталізацій при нормі до 50% перевищена в Запорізькій, Рівненській і Херсонській областях. За добу до них додалась й Закарпатська область. Високий приріст хворих

Уся країна наразі перебуває в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. При цьому коефіцієнт нових випадків інфікування перевищено вже другий день поспіль в Житомирській (20,3%), Сумській (22,9%) і Харківській (23,2%) областях. Норма становить менше ніж 20%.