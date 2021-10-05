Захворюваність по країні

Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 299 на 100 тисяч населення. При цьому, що визначений показник – 75 на 100 тисяч. У нормі він лише у Кіровоградській області і відповідає показнику у 65.

Важливо В Україні очікують пік коронавірусу: як довго він триватиме

Станом на 5 жовтня "помаранчевими" є такі області:

  • Житомирська;
  • Закарпатська;
  • Запорізька;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернівецька.

Показники госпіталізації

Показник рівня госпіталізацій повинен бути не більше 60 на 100 тисяч населення. Він перевищений в 4 областях (у трьох із них це спостерігається вже третій день поспіль):

  • Запорізькій (65,8;
  • Харківській (72,2);
  • Херсонській (71,2);
  • Чернівецькій (66,7).

Уся країна наразі перебуває в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. При цьому коефіцієнт нових випадків інфікування перевищено вже другий день поспіль в Житомирській (20,3%), Сумській (22,9%) і Харківській (23,2%) областях. Норма становить менше ніж 20%.