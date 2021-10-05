Захворюваність по країні
Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 299 на 100 тисяч населення. При цьому, що визначений показник – 75 на 100 тисяч. У нормі він лише у Кіровоградській області і відповідає показнику у 65.
Важливо В Україні очікують пік коронавірусу: як довго він триватиме
Станом на 5 жовтня "помаранчевими" є такі області:
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Запорізька;
- Рівненська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернівецька.
Показники госпіталізації
Показник рівня госпіталізацій повинен бути не більше 60 на 100 тисяч населення. Він перевищений в 4 областях (у трьох із них це спостерігається вже третій день поспіль):
- Запорізькій (65,8;
- Харківській (72,2);
- Херсонській (71,2);
- Чернівецькій (66,7).
Уся країна наразі перебуває в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. При цьому коефіцієнт нових випадків інфікування перевищено вже другий день поспіль в Житомирській (20,3%), Сумській (22,9%) і Харківській (23,2%) областях. Норма становить менше ніж 20%.