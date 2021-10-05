Вже 8 областей – у помаранчевій зоні епіднебезпеки

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 5 жовтня, вже 8 областей України відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки через коронавірус. Це означає, що вони не відповідають показникам чинної жовтої зони адаптивного карантину.

Захворюваність по країні

Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 299 на 100 тисяч населення. При цьому, що визначений показник – 75 на 100 тисяч. У нормі він лише у Кіровоградській області і відповідає показнику у 65.

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Станом на 5 жовтня "помаранчевими" є такі області:

Житомирська;

Закарпатська;

Запорізька;

Рівненська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернівецька.

Показники госпіталізації

Показник рівня госпіталізацій повинен бути не більше 60 на 100 тисяч населення. Він перевищений в 4 областях (у трьох із них це спостерігається вже третій день поспіль):

Запорізькій (65,8;

Харківській (72,2);

Херсонській (71,2);

Чернівецькій (66,7).

Високий приріст хворих

Динаміка рівня госпіталізацій при нормі до 50% перевищена в Запорізькій, Рівненській і Херсонській областях. За добу до них додалась й Закарпатська область.

Уся країна наразі перебуває в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. При цьому коефіцієнт нових випадків інфікування перевищено вже другий день поспіль в Житомирській (20,3%), Сумській (22,9%) і Харківській (23,2%) областях. Норма становить менше ніж 20%.