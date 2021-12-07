Вакцина проти Омікрону

Голова компанії Pfizer Альберт Бурла наголосив, що якщо виникне потреба у новій удосконаленій вакцині, то препарат буде готовий вже до березня 2022 року.

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Якщо нам доведеться виготовити нову вакцину, я думаю, що це відбудеться на початку 2022 року, перш ніж вона дійсно буде доступна у великих кількостях,

— сказав він.

До слова, у ВООЗ вважають, що нема потреби у тому, щоб розробляти цілковито нову вакцину через варіант Омікрон. Досить доопрацювати ті, які вже є.

Попри це, про розробку нової вакцини також повідомила інша фармкомпанія Moderna.

Що відомо про штам коронавірусу Омікрон Штам Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Перший випадок виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Вчені встановили, що він має понад 50 мутацій. У Всесвітній організації охорони здоров'я штам назвали таким, що викликає занепокоєння. Адже його майже неможливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Тому Штам Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Перший випадок виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Вчені встановили, що він має понад 50 мутацій. У Всесвітній організації охорони здоров'я штам назвали таким, що викликає занепокоєння. Адже його майже неможливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Тому ВООЗ направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон. Окрім того, хворіти можуть навіть ті люди, які вже перенесли COVID-19 . Наразі в Україні не виявили нового штаму коронавірусу, але дані про нього оновлюватимуть щодня. Штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Важливо! У ВООЗ закликали не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами. До того ж в організації оголосили звіт, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.



Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу

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