Скільки українців вакцинувалося проти коронавірусу
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, лідером з охоплення щепленням залишається місто Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс вакцинації.
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А найменша охопленість вакцинацією цього тижня зареєстрована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.
Віктор Ляшко
“На сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення”.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: коротко
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Зараз в Україні проводять щеплення препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Усі вони визнані ВООЗ.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11,406 мільйони людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,93 мільйона людей. Загалом проведено 19,3 щеплення.
- За даними опитування, яке провело ЮНІСЕФ, 54,6% опитаних невакцинованих українців не готові отримати щеплення проти COVID-19. Утім, 42% готові щепитись за певних умов.