Вже чверть українців вакцинувалися проти коронавірусу, – Ляшко

Станом на 8 листопада в Україні повний курс вакцинації завершили понад 25% населення країни. Також майже 40% українців отримали одну дозу.

Скільки українців вакцинувалося проти коронавірусу

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, лідером з охоплення щепленням залишається місто Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс вакцинації.

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А найменша охопленість вакцинацією цього тижня зареєстрована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

Віктор Ляшко “На сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення”.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: коротко