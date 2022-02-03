Найбільший центр щеплення розташований у конференц-центрі Austria Center Vienna. Там за фейкові документи просили до 650 євро.

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Вже взяли під варту 21-річного хлопця, який працював у цьому центрі. Це трапилось минулого тижня.

Ймовірне шахрайство з паспортами вакцинації у віденському Austria Center Vienna (ACV) охоплює все більше людей,

– мовиться у повідомленні.

Деталі схеми

Згідно зі слідством, затриманий працівник центру вакцинації працював не сам. Групу осіб, які йому допомагали поки не встановили. Усі вони продавали підроблені сертифікати про щеплення від коронавірусу.

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваного. Вони вилучили, зокрема:

230 наклейок про вакцинацію проти COVID-19 (їх вклеювали у паспорти щеплення);

безліч чистих бланків сертифікатів вакцинації.

Підроблені паспорти щеплень продавали за 550 – 650 євро.

Не перший скандал

Відомо, що центр вакцинації проти коронавірусу в Austria Center Vienna вже не вперше потрапляє у скандал з підробкою сертифікатів щеплення проти COVID-19.

Наразі прокуратура Відня розслідує вже 3 окремі справи проти колишніх працівників цього центру.

Увага. З початку лютого 2022 року в Австрії почала діяти вимога про обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Виняток – вагітні жінки та ті люди, які не можуть бути щеплені з медичних причин, а також особи, які недавно перенесли COVID-19 (до 6 місяців після одужання).