Бустерну дозу будуть вводити через шість місяців після введення другої дози вакцини Pfizer. Про це мовиться у заяві управління.
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Кого щеплюватимуть
Бустерну дозу отримають:
- люди, старші 65 років;
- молодшим з високим ризиком тяжкого перебігу COVID-19;
- ті, хто на роботі контактує з зараженими коронавірусом.
"Сьогоднішні дії демонструють, що наука та наявні зараз дані продовжують направляти прийняття рішень FDA щодо вакцин під час пандемії", – заявила виконуюча обов'язки глави FDA Джанет Вудкок.
Бустерна доза: думки розділились
Про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:
- у Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення, а через шість місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 − 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.
- вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність;
- бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта у понад 2,5 раза.
- у Johnson & Johnson заявили, що бустерна доза їхньої вакцини проти коронавірусу підвищує ефективність щеплення до 94%.
Втім, Всесвітня організація охорони здоров’я виступає різко проти того, щоб в країнах з достатньою кількістю вакцин робили третє щеплення.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що поки немає "достовірних статей в наукових журналах і позицій міжнародних організацій" про те, що введення третьої дози вакцини від коронавірусу є рекомендаційним.