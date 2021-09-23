Вже офіційно: у США схвалили третю дозу вакцини від коронавірусу

Американське управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило використання бустерної дози вакцини Pfizer. Нею щеплюватимуть людей із категорії ризику.

Бустерну дозу будуть вводити через шість місяців після введення другої дози вакцини Pfizer. Про це мовиться у заяві управління.

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Кого щеплюватимуть

Бустерну дозу отримають:

люди, старші 65 років;

молодшим з високим ризиком тяжкого перебігу COVID-19;

ті, хто на роботі контактує з зараженими коронавірусом.

"Сьогоднішні дії демонструють, що наука та наявні зараз дані продовжують направляти прийняття рішень FDA щодо вакцин під час пандемії", – заявила виконуюча обов'язки глави FDA Джанет Вудкок.

Бустерна доза: думки розділились

Про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:

у Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення, а через шість місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 − 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.

оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення, а через шість місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 − 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями. вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність;

ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність; бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта у понад 2,5 раза.

підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта у понад 2,5 раза. у Johnson & Johnson заявили, що бустерна доза їхньої вакцини проти коронавірусу підвищує ефективність щеплення до 94%.

Втім, Всесвітня організація охорони здоров’я виступає різко проти того, щоб в країнах з достатньою кількістю вакцин робили третє щеплення.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що поки немає "достовірних статей в наукових журналах і позицій міжнародних організацій" про те, що введення третьої дози вакцини від коронавірусу є рекомендаційним.