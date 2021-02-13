Вже після 1 березня: як українцям записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19
Українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавіурсу вже після 1 березня 2021 року. Люди віком від 18 до 59 років потраплятимуть у лист очікування.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що саме після 1 березня влада вже точно знатиме обсяги постачання вакцин.
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Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць,
– наголосив Ляшко.
Записатися на вакцинацію зможуть люди, які не належать до пріоритетних груп. Українців від 18 до 59 років додадуть до листа очікування. Громадян, яким вже виповнилося 60 років, призначатимуть дату і місце вакцинації.
Як можна записатися на вакцинацію
- Через спеціальний сайт – його запустять вже найближчим часом;
- через електронні черги у сімейних лікарів;
- зателефонувавши у контакт-центр.
Вакцинація в Україні: останні новини
- 13 лютого Ляшко повідомив, що перша партія вакцини прибуде в Україну вже наступного тижня.
- Першою Україна отримає препарат від AstraZeneca.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав майбутню вакцинацію – наймасштабнішою в історії України.
- Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу
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