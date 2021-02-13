Вже після 1 березня: як українцям записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19

Українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавіурсу вже після 1 березня 2021 року. Люди віком від 18 до 59 років потраплятимуть у лист очікування.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що саме після 1 березня влада вже точно знатиме обсяги постачання вакцин.

Актуально Велика Британія розробляє універсальну вакцину від COVID-19: у чому її унікальність

Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць,

– наголосив Ляшко.

Записатися на вакцинацію зможуть люди, які не належать до пріоритетних груп. Українців від 18 до 59 років додадуть до листа очікування. Громадян, яким вже виповнилося 60 років, призначатимуть дату і місце вакцинації.

Як можна записатися на вакцинацію

Через спеціальний сайт – його запустять вже найближчим часом;

через електронні черги у сімейних лікарів;

зателефонувавши у контакт-центр.

Вакцинація в Україні: останні новини

З часом до цих способів запису може додатися застосунок "Дія".



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу