Омікрон у Швеції

Перший в Швеції випадок нового варіанту коронавірусу Омікрон (B.1.1.529) підтвердили понеділок, 29 листопада, у людини, яка живе в південному регіоні Сконе.

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Мандрівник напередодні повернувся з Південної Африки. Варіант виявили у зразку, який взяли трохи більше ніж тиждень тому.

Суворі заходи у Швеції

З п'ятниці, 26 листопада, в країні ухвалили більш суворі заходи щодо тестування та проживання для мандрівників з південної частини Африки.

Усім, хто їде до Швеції з Південної Африки, Лесото, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії або Есватіні, настійно рекомендується пройти тест на COVID-19 в день прибуття або якомога швидше, а також другий тест через 5 днів.

Увага! Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до цієї країни.

За даними агентства охорони громадського здоров'я, Швеція наразі відстежує всі позитивні тести на COVID-19 у мандрівників з-за кордону і близько 40% усіх позитивних тестів в країні.

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