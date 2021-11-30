Омікрон у Швеції
Перший в Швеції випадок нового варіанту коронавірусу Омікрон (B.1.1.529) підтвердили понеділок, 29 листопада, у людини, яка живе в південному регіоні Сконе.
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Мандрівник напередодні повернувся з Південної Африки. Варіант виявили у зразку, який взяли трохи більше ніж тиждень тому.
Суворі заходи у Швеції
З п'ятниці, 26 листопада, в країні ухвалили більш суворі заходи щодо тестування та проживання для мандрівників з південної частини Африки.
Усім, хто їде до Швеції з Південної Африки, Лесото, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії або Есватіні, настійно рекомендується пройти тест на COVID-19 в день прибуття або якомога швидше, а також другий тест через 5 днів.
За даними агентства охорони громадського здоров'я, Швеція наразі відстежує всі позитивні тести на COVID-19 у мандрівників з-за кордону і близько 40% усіх позитивних тестів в країні.
Штам Омікрон: передісторія
- Першу людину, інфіковану штамом Омікрон, виявили нещодавно у республіці Ботсвані.
- Штам вже зафіксували у Європі, Австралії, Ізраїлі та Канаді. В Україні випадків інфікування новим варіантом коронавірусу не виявили.
- Відомо, що цей штам, що має велику кількість мутацій, що потенційно може робити його більш заразним і краще пристосованим. Однак, це наразі точно не відомо.
- Деякі вчені вважають, що Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту.