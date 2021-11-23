А захворюваність почне знову зростати вже з січня 2022 року. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу.

Важливо Спад хвилі COVID-19 в Україні пришвидшився, – Ляшко

Від чого залежатиме ситуація з COVID-19

Як повідомив фахівець, усе залежатиме від двох чинників. А саме:

від спалаху коронавірусу в Європі; також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні.

Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже з початку 2022 року,

– сказав Ганиченко.

Що може врятувати

За його словами, зростання захворюваності очікується вже з січня наступного року, якщо не введуть локдаун. Цьогоріч він допоміг відтермінувати хвилю коронавірусу до середини лютого.

"Але тут накладатиметься чинник зростання захворюваності в Європі і наскільки в нас буде змінено карантинні обмеження саме в період новорічних свят та у період січня", – зазначив Ганіченко.

Нагадаємо! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що спад нинішньої хвилі COVID-19 в Україні прискорився. Окрім цього, спостерігається розвантаження медичної системи.

Коронавірус в Україні: актуальне

Джерело: МОЗ