Уже скоро: коли може початися наступна хвиля COVID-19 в Україні
Джерело:KSE
Захворюваність на коронавірус в Україні знизилась, але смертність перебуває досі на високому рівні. У 2022 році ситуація з пандемією залежатиме від кількох чинників.
А захворюваність почне знову зростати вже з січня 2022 року. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу.
Важливо Спад хвилі COVID-19 в Україні пришвидшився, – Ляшко
Від чого залежатиме ситуація з COVID-19
Як повідомив фахівець, усе залежатиме від двох чинників. А саме:
- від спалаху коронавірусу в Європі;
- також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні.
Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже з початку 2022 року,
– сказав Ганиченко.
Що може врятувати
За його словами, зростання захворюваності очікується вже з січня наступного року, якщо не введуть локдаун. Цьогоріч він допоміг відтермінувати хвилю коронавірусу до середини лютого.
"Але тут накладатиметься чинник зростання захворюваності в Європі і наскільки в нас буде змінено карантинні обмеження саме в період новорічних свят та у період січня", – зазначив Ганіченко.Нагадаємо! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що спад нинішньої хвилі COVID-19 в Україні прискорився. Окрім цього, спостерігається розвантаження медичної системи.
Коронавірус в Україні: актуальне
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксували 12 729 нових хворих на COVID-19. Тим часом кількість тих, хто одужав, вища, ніж кількість нових хворих.
- За весь час пандемії в країні виявили 3 353 136 хворих на коронавірус, 2 796 597 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала 82 318 мешканців країни.