Уже скоро: коли може початися наступна хвиля COVID-19 в Україні

23 листопада 2021 , 13:18
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Джерело:

KSE

Захворюваність на коронавірус в Україні знизилась, але смертність перебуває досі на високому рівні. У 2022 році ситуація з пандемією залежатиме від кількох чинників.

А захворюваність почне знову зростати вже з січня 2022 року. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу.

Важливо Спад хвилі COVID-19 в Україні пришвидшився, – Ляшко

Від чого залежатиме ситуація з COVID-19

Як повідомив фахівець, усе залежатиме від двох чинників. А саме:

  1. від спалаху коронавірусу в Європі;
  2. також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні.

Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже з початку 2022 року,
– сказав Ганиченко.

Що може врятувати 

За його словами, зростання захворюваності очікується вже з січня наступного року, якщо не введуть локдаун. Цьогоріч він допоміг відтермінувати хвилю коронавірусу до середини лютого.

"Але тут накладатиметься чинник зростання захворюваності в Європі і наскільки в нас буде змінено карантинні обмеження саме в період новорічних свят та у період січня", – зазначив Ганіченко.

Нагадаємо! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що спад нинішньої хвилі COVID-19 в Україні прискорився. Окрім цього, спостерігається розвантаження медичної системи.

Коронавірус в Україні: актуальне

Джерело: МОЗ

  • За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксували 12 729 нових хворих на COVID-19. Тим часом кількість тих, хто одужав, вища, ніж кількість нових хворих.
  • За весь час пандемії в країні виявили 3 353 136 хворих на коронавірус, 2 796 597 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала 82 318 мешканців країни.
Автор: Аліна Оліховська