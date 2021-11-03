Moderna їде в Україну
Препарат має прибути вже до кінця цього тижня – 7 листопада. Це анонсував на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Голова МОЗ повідомив, що зараз в країні вийшли на показник у 250 000 щоденно введених доз. Він сподівається, що темпи не знизяться. Тож щоб забезпечити цей попит на вакцинацію, загалом Україна отримає ще 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna.
Скільки вакцин є в Україні
Міністр додав, що всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни доставили понад 26 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.
На залишках зараз є приблизно 7,5 мільйонів доз,
– уточнив Ляшко.
Що відомо про вакцину від SpikevaxПрепарат Moderna є однією з вакцин від COVID-19, які Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного застосування. Курс щеплення передбачає інтервал між двома дозами вакцини у 28 днів.
За даними кількох досліджень, Spikevax є найбільш ефективною вакциною від зараження, симптоматичного ковіду, госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті.
Темпи вакцинації в Україні
- За минулу добу, 2 листопада, було вакциновано понад 310 тисяч людей.
- Від початку кампанії в Україні вакцинували 10 682 752 людини, з них 10 682 750 людей отримали одну дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом і першою, і другою дозою в Україні провели 18 279 337 COVID-щеплень.