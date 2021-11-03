Moderna їде в Україну

Препарат має прибути вже до кінця цього тижня – 7 листопада. Це анонсував на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Важливо Як вакцинація проти коронавірусу впливає на кількість хворих: спростували популярний міф

Голова МОЗ повідомив, що зараз в країні вийшли на показник у 250 000 щоденно введених доз. Він сподівається, що темпи не знизяться. Тож щоб забезпечити цей попит на вакцинацію, загалом Україна отримає ще 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna.

Увага! Напередодні в Офісі Президента поставили перед місцевою владою завдання нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19. Зокрема, там хочуть щодня бачити до 350 тисяч щеплень.

Скільки вакцин є в Україні

Міністр додав, що всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни доставили понад 26 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

На залишках зараз є приблизно 7,5 мільйонів доз,

– уточнив Ляшко.

Що відомо про вакцину від Spikevax Препарат Moderna є однією з вакцин від COVID-19, які Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного застосування. Курс щеплення передбачає інтервал між двома дозами вакцини у 28 днів.



За даними кількох досліджень, Spikevax є За даними кількох досліджень, Spikevax є найбільш ефективною вакциною від зараження, симптоматичного ковіду, госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті.

Темпи вакцинації в Україні