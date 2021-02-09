Вже цього тижня: Pfizer зареєструє свою вакцину в Україні
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні зареєструють вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech.
Джерело: 24 канал
Компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію в Україні вже цього тижня. Про це Віктор Ляшко розповів на форумі "Україна 30".
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Точна дата реєстрації вакцини
За його словами, найочевидніше, що компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію своєї COVID-вакцини в Україні вже 11 лютого.
Віктор Ляшко
“Буквально в четвер ми очікуємо на подачу перших документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer. Вона повинна бути зареєстрована, бо в Україні ми дозволяємо використання лише зареєстрованих вакцин”.
Після реєстрації вакцини, за словами Ляшка, в Україні розпочнеться "рутинний процес імунізації населення".
Коротко про майбутню вакцинацію українців
- Вакцинація в Україні, ймовірно, що розпочнеться 15 лютого.
- План вакцинації складається з 5 етапів.
- Україна домовилась про вакцини від 4 виробників: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
- Президент Володимир Зеленський провів розмову з главою компанії Pfizer Альбертом Бурлою, він пообіцяв якнайшвидше доставити COVID-вакцину в Україну.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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