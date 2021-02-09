Вже цього тижня: Pfizer зареєструє свою вакцину в Україні

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні зареєструють вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech.
Джерело: 24 канал
Компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію в Україні вже цього тижня. Про це Віктор Ляшко розповів на форумі "Україна 30".
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За його словами, найочевидніше, що компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію своєї COVID-вакцини в Україні вже 11 лютого.
Після реєстрації вакцини, за словами Ляшка, в Україні розпочнеться "рутинний процес імунізації населення".
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу