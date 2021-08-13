Смертність в Росії
Це лише офіційні дані. Такі високі показники у країні – вперше за час пандемії.
Днем раніше У Росії рекордні 808 смертей за добу: вирує мутований коронавірус
Загалом за добу виявили 22 277 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас понад 8% хворих не мали клінічних проявів хвороби. Натомість одужали за добу – 19 368 осіб.
Найбільше число померлих за добу в Москві – 59. Водночас вдалося одужати у російській столиці за той самий період – 3 043 особам.
Кріс цього, у Санкт-Петербурзі недуга забрала життя 42 людей.
Коронавірус у світі
У світі, за даними ВООЗ, кількість заражень коронавірусів досягла 204,6 мільйона. Росія розташована на четвертому місці за кількістю заражень. На першому – США (35,9 мільйона), на другому – Індія (32 мільйони), на третьому – Бразилія (20,2 мільйона).
Реальні цифри можуть значно відрізнятись
- Від 6 липня показники смертності від COVID-19 у Російській Федерації не були нижче ніж 700 за добу.
- Ще чотири рази повторювався рекордний на той час показник – 799 померлих за добу. В багатьох виникли підозри.
- За добу 11 серпня зафіксували 808 нових випадків.Фахівці пов'язують такі дані із штамом коронавірусу Дельта.
- Разом з тим, демографи ставлять під сумнів офіційні показники смертності від коронавірусу у Росії. Багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник у понад 500 тисяч від початку пандемії.
- Аналітик відкритих даних Олександр Драган переконаний: це всього лише статистичні хитрощі для приховування реальних масштабів лиха. За його словами влада РФ спотворює дані регіональних оперативних штабів і занижує цифри окремих регіонів щонайменше вдвічі.