Вже вшосте: Росія побила власний рекорд із смертності від COVID-19

Російська влада повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу. Так, за добу 12 серпня зафіксували 815 летальних випадків.

Смертність в Росії

Це лише офіційні дані. Такі високі показники у країні – вперше за час пандемії.

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