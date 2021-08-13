Вже вшосте: Росія побила власний рекорд із смертності від COVID-19

13 серпня 2021 , 12:10
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Джерело:

Стопкоронавирус.рф

Російська влада повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу. Так, за добу 12 серпня зафіксували 815 летальних випадків.

Смертність в Росії

Це лише офіційні дані. Такі високі показники у країні – вперше за час пандемії. 

Днем раніше У Росії рекордні 808 смертей за добу: вирує мутований коронавірус

Загалом за добу виявили 22 277 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас понад 8% хворих не мали клінічних проявів хвороби. Натомість одужали за добу – 19 368 осіб. 

Найбільше число померлих за добу в Москві – 59. Водночас вдалося одужати у російській столиці за той самий період – 3 043 особам.

Кріс цього, у Санкт-Петербурзі недуга забрала життя 42 людей.

Увага!  Всього за пандемію в Росії лише офіційно зареєстрували 6 мільйонів 557 тисяч 68 випадків коронавірусної інфекції. Ще 168 864 людей, на жаль, померли. Крім цього, 5 мільйонів 848 тисяч 340 пацієнтів виписали з лікарень.

Коронавірус у світі

У світі, за даними ВООЗ, кількість заражень коронавірусів досягла 204,6 мільйона. Росія розташована на четвертому місці за кількістю заражень. На першому – США (35,9 мільйона), на другому – Індія (32 мільйони), на третьому – Бразилія (20,2 мільйона).

Реальні цифри можуть значно відрізнятись

  •  Від 6 липня показники смертності від COVID-19 у Російській Федерації не були нижче ніж 700 за добу.
  • Ще чотири рази повторювався рекордний на той час показник – 799 померлих за добу. В багатьох виникли підозри.
  • За добу 11 серпня зафіксували 808 нових випадків.Фахівці пов'язують такі дані із штамом коронавірусу Дельта.
  • Разом з тим, демографи ставлять під сумнів офіційні показники смертності від коронавірусу у Росії. Багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник у понад 500 тисяч від початку пандемії.
  • Аналітик відкритих даних Олександр Драган переконаний: це всього лише статистичні хитрощі для приховування реальних масштабів лиха. За його словами влада РФ спотворює дані регіональних оперативних штабів і занижує цифри окремих регіонів щонайменше вдвічі. 
Автор: Аліна Оліховська