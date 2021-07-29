Це максимальне значення від початку епідемії. Від липня показник смертей не опускався нижче 700 за день.

Увага Цифри знову ростуть: в Україні за добу виявили майже 850 нових хворих на COVID-19

Статистика коронавірусу в Росії

Станом на ранок 29 липня в Росії виявили 23 270 випадків коронавірусної інфекції за добу. За цей час побороли недугу – 20 834 людей.

Найбільше число смертей від COVID-19 за останню добу зафіксовано в Москві – 79 і у Санкт-Петербурзі – 64.

У російській столиці виявили 3 356 випадків COVID-19 за той же час. Це майже на на тисячу осіб більше, ніж за день до цього.

Увага! Всього з початку епідемії по країні зареєстрували понад 6,2 мільйона випадків. Майже 157 тисяч людей померли.

Причини

Науковці пов'язують такі спалахи із штамом коронавірусу Дельта. У Росії понад половина випадків припадає саме на цей варіант недуги.