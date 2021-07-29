Вже втретє за липень: Росія б'є свої рекорди смертності від коронавірусу – свіжі дані

У Росії вже втретє за липень повторили рекорд по кількості загиблих від коронавірусу за добу. Так, за 28 липня померли 799 осіб.

Це максимальне значення від початку епідемії. Від липня показник смертей не опускався нижче 700 за день.

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Статистика коронавірусу в Росії

Станом на ранок 29 липня, лише згідно з офіційними даними, в Росії виявили 23 270 випадків коронавірусної інфекції за добу. За цей час побороли недугу – 20 834 людей.

Найбільше число смертей від COVID-19 за останню добу зафіксовано в Москві – 79 і у Санкт-Петербурзі – 64.

У російській столиці виявили 3 356 випадків COVID-19 за той же час. Це майже на на тисячу осіб більше, ніж за день до цього.

Причини

Всього з початку епідемії по країні зареєстрували понад 6,2 мільйона випадків. Майже 157 тисяч людей померли.

Науковці пов'язують такі спалахи із штамом коронавірусу Дельта. У Росії понад половина випадків припадає саме на цей варіант недуги.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу