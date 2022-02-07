Термін самоізоляції пацієнтів з COVID-19 змінили
Однак є умова – у пацієнта на цей момент не має бути жодних симптомів. У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково.
Раніше В Україні скоротять термін ізоляції при COVID-19, – Кузін
Водночас, якщо минуло менше як 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування – то це також є підставою для завершення самоізоляції.
Самоізоляція в Україні: передумови
- Раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще 3 дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.
- Сьогодні ж Ігор Кузін повідомляв, що МОЗ розглядає можливість скорочення терміну самоізоляції при захворюванні на COVID-19, однак не на 5 днів. Очевидно, рішення змінили.
- Також головний санлікар наголошував, що після завершення самоізоляції здавати повторний тест не потрібно, але за умови, що всі терміни самоізоляції були дотримані.
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