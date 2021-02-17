Вживання кави на ніч не впливає на сон, але змінює структуру мозку: дослідження

Кола є найвживанішою психоактивною речовиною у світі. Дослідники з Базельського університету показали, що регулярне вживання кофеїну може змінити структуру мозку.

Група дослідників з Базельського університету і психіатричної лікарні Базельського університету досліджувала, як вживання кави впливає на сон та мозок.

До теми Чи можна їсти фрукти на ніч

У дослідженні взяла участь група з 20 здорових молодих людей. Кожен учасник регулярно п'є каву кожен день.

Дослідники давали їм таблетки кофеїну і попросили їх не вживати цю речовину в будь-якій іншій формі, зокрема каву чи кока-колу.

10 днів учасники споживали справжні таблетки, а інші дні – плацебо. Наприкінці кожного 10-денного періоду дослідники сканували мозок добровольців, аби визначити об'єм сірої речовини в мозку. Окрім цього, за допомогою електричної активності мозку (ЕЕГ) визначалась і якість сну учасників.

Результати виявились дивовижними

Порівняння даних показало, що незалежно від того, приймали учасники кофеїн чи плацебо, глибина їхнього сну була однаковою. Тобто кава не впливала на сон.

Натомість обсяг сірої речовини в учасників після вживання кофеїну зменшувався. Різниця була особливо помітною в правій медіальній скроневій частці, зокрема в гіпокампі (важлива область мозку для консолідації пам'яті).

Наші результати не обов'язково означають, що споживання кофеїну робить негативний вплив на мозок. Але щоденне споживання кофеїну, очевидно, впливає на наше когнітивне обладнання, що само по собі повинно стати приводом для подальших досліджень,

– заявила провідна дослідниця Каролін Райхерт.

Разом з тим вчені зазначили, що всього через 10 днів утримання від кави обсяг сірої речовини в мозку збільшився.