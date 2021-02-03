Вживання насичених жирів пом'якшує симптоми панкреатиту: дослідження
Вчені з Вашингтона знайшли докази того, що люди, які вживають багато насичених жирів, можуть мати менше симптомів під час розвитку панкреатиту.
Джерело: Science Advances
Група дослідників з клініки Майо, Медичної школи Університету Сент-Луїса та Медичної школи Університету Вашингтона порівняли дані про пацієнтів з панкреатитом та їхні дієти.
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Впродовж багатьох вчені намагаються зрозуміти парадокс ожиріння, коли деякі пацієнти з ожирінням почуваються при певних хворобах краще, ніж люди без зайвої ваги. У новому дослідженні вчені вивчали це явище на панкреатиті.
Окрім цього, деякі дослідження показують, що люди з ожирінням хворіють на панкреатит частіше.
Як проводилось дослідження:
- Дослідники вивчили дані 20 клінічних звітів у 11 країнах, де лікарі контролювали споживання жиру пацієнтами з ожирінням.
- Вчені виявили, що пацієнти з панкреатитом, які вживали багато насичених жирів, мали менш виражені симптоми, ніж пацієнти, дієта яких складалась з ненасичених жирів.
- Заінтригована висновками команда провела експерименти на мишах. Одну групу посадили на раціон, який складався з насичених жирів, а іншу – навпаки. Після цього у всіх піддослідних викликали панкреатит.
- У мишей, які споживали багато насичених жирів, теж розвивались менш важкі симптоми.
Виявилось, що насичені жири не дуже добре взаємодіють з тригліцерид-ліпазою підшлункової залози, що призводить до меншого виробництва довголанцюгових неестерифікованих жирних кислот. Відтак, симптоми панкреатиту слабшають.
Що таке насичені та ненасичені жири
Насичені жири – це жири, які містяться в м'ясі, маслі, сирі та інших жирних продуктах. Ненасичені жири можна знайти в рибі, фруктах та овочах.
Попередні дослідження показують, що вживання насичених жирів асоціюється із підвищеним ризиком серцево-судинних хвороб та ожирінням.
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