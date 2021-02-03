Вживання насичених жирів пом'якшує симптоми панкреатиту: дослідження

Вчені з Вашингтона знайшли докази того, що люди, які вживають багато насичених жирів, можуть мати менше симптомів під час розвитку панкреатиту.

Джерело: Science Advances

Група дослідників з клініки Майо, Медичної школи Університету Сент-Луїса та Медичної школи Університету Вашингтона порівняли дані про пацієнтів з панкреатитом та їхні дієти.

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Впродовж багатьох вчені намагаються зрозуміти парадокс ожиріння, коли деякі пацієнти з ожирінням почуваються при певних хворобах краще, ніж люди без зайвої ваги. У новому дослідженні вчені вивчали це явище на панкреатиті.

Хвороба – що це? Джерело: MedicalXpress Панкреатит – це запалення підшлункової залози. Попередні дослідження показали, що він може розвинутись внаслідок багатьох чинників, до прикладу через операцію на черевній порожнині або від вживання великої кількості алкоголю.

Окрім цього, деякі дослідження показують, що люди з ожирінням хворіють на панкреатит частіше.

Як проводилось дослідження:

Дослідники вивчили дані 20 клінічних звітів у 11 країнах, де лікарі контролювали споживання жиру пацієнтами з ожирінням.

Вчені виявили, що пацієнти з панкреатитом, які вживали багато насичених жирів, мали менш виражені симптоми, ніж пацієнти, дієта яких складалась з ненасичених жирів.

Заінтригована висновками команда провела експерименти на мишах. Одну групу посадили на раціон, який складався з насичених жирів, а іншу – навпаки. Після цього у всіх піддослідних викликали панкреатит.

У мишей, які споживали багато насичених жирів, теж розвивались менш важкі симптоми.

Виявилось, що насичені жири не дуже добре взаємодіють з тригліцерид-ліпазою підшлункової залози, що призводить до меншого виробництва довголанцюгових неестерифікованих жирних кислот. Відтак, симптоми панкреатиту слабшають.

Що таке насичені та ненасичені жири

Насичені жири – це жири, які містяться в м'ясі, маслі, сирі та інших жирних продуктах. Ненасичені жири можна знайти в рибі, фруктах та овочах.

Попередні дослідження показують, що вживання насичених жирів асоціюється із підвищеним ризиком серцево-судинних хвороб та ожирінням.