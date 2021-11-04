Дослідники проаналізували знімки МРТ 1 623 людей у віці від 65 років без інсульту, серцево-судинних захворювань або деменції в анамнезі. Учасники також заповнили анкету про свої дієтичні звички.

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Людей розділили на 4 групи залежно від того, як часто вони їли рибу:

менше одного разу на тиждень, приблизно один раз на тиждень, 2 – 3 рази на тиждень, 4 або більше разів на тиждень.

Після цього дослідники порівняли кількість ознак захворювання кровоносних судин у людей з кожної групи.

В учасників, які споживали найбільше риби, було менше ознак пошкодження мозку. Зв'язок між споживанням риби та захворюванням кровоносних судин був найсильнішим у людей з вікової групи 65 – 69 років. При цьому у людей у віці від 75 років не було значного взаємозв'язку.

Дослідження показують, що те, що корисне для серця, як правило, корисне для мозку. Та вжиття заходів щодо контролю артеріального тиску та холестерину, відмова від куріння, вживання алкоголю тільки в рекомендованих межах та ведення активного способу життя – все це пов'язано з покращенням здоров'я мозку,

– зауважили дослідники.

Норма вживання риби

Жирна риба є джерелом важливих жирних кислот. Національна служба охорони здоров'я США рекомендує вживати 2 порції риби на тиждень, дотримуючись збалансованого режиму харчування.