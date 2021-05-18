Я був безкомпромісний: Степанов про свою відставку

Звільнений Верховною Радою міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував свою відставку. Він не розуміє, за що його звільнили.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів розповів про те, чи був у нього конфлікт з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і які його можливі причини.
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Денис Анатолійович не приховує, що саме він був людиною, яка вважає, що я повинен був бути звільнений, знятий з цієї посади. Мені незрозуміле таке бажання. Коли ти працюєш в команді, якщо існують зауваження – вони висловлюються в процесі. Так, я не раз був, напевно, досить емоційний на якихось наших нарадах,
– зауважив Максим Степанов.
Далі Степанов додав, що досить вихований, але коли йшлося про гроші на медицину, то був безкомпромісний.
Вибивання цих грошей – по-іншому не скажеш – це чомусь було сприйнято, як формування власного політичного іміджу,
– розповів Степанов.
Коротко про відставку Степанова:
- Сьогодні, 18 квітня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила мміністра охорони здоров'я Максима Степанова з посади. За відставку Степанова проголосували 292 народних депутатів.
- Головна причина відставки Степанова – провал вакцинації. Україна отримала препарат від коронавірусу пізніше ніж інші держав.
- Ймовірним кандидатом на посаду нового міністра є головний санітарний лікар Віктор Ляшко.