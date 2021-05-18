Я був безкомпромісний: Степанов про свою відставку

Звільнений Верховною Радою міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував свою відставку. Він не розуміє, за що його звільнили.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів розповів про те, чи був у нього конфлікт з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і які його можливі причини.

До теми Причини відставки Степанова і чому цього разу гра таки закінчена

Денис Анатолійович не приховує, що саме він був людиною, яка вважає, що я повинен був бути звільнений, знятий з цієї посади. Мені незрозуміле таке бажання. Коли ти працюєш в команді, якщо існують зауваження – вони висловлюються в процесі. Так, я не раз був, напевно, досить емоційний на якихось наших нарадах,

– зауважив Максим Степанов.

Далі Степанов додав, що досить вихований, але коли йшлося про гроші на медицину, то був безкомпромісний.

Вибивання цих грошей – по-іншому не скажеш – це чомусь було сприйнято, як формування власного політичного іміджу,

– розповів Степанов.

Коротко про відставку Степанова: