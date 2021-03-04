Денис Шмигаль назвав одіозного міністра охорони здоров'я Максима Степанова антикризовим менеджером. Та прирівняв його дії до роботи медиків, які борються з коронавірусом.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції. За його словами Максима Степанова ніхто не рятує від відставки.

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Як Шмигаль захищає Степанова

Денис Шмигаль “Він працює, робить свою роботу, а критика лунає на адресу багатьох міністрів, зокрема на адресу багатьох міністрів охорони здоров'я в кожній країні світу. Тому що сьогодні критична і кризова ситуація пов'язана з пандемією”.

Шмигаль вважає, що Степанов добре робить свою роботу в непростих умовах.

Максим Степанов проявляє себе як антикризовий менеджер і в не простих умовах приймає не прості рішення кожного дня. Тому вважаю, що робота медиків та міністерства охорони здоров'я заслуговує на повагу та вдячність. Ніхто сьогодні не застрахований від помилок, тому що у нас постійно попереду невідомість через унікальну ситуацію,

– сказав прем'єр.

Тому за словами Шмигаля він при кожній нагоді дякує медикам, але й до медиків відносить працівників МОЗ, "які так само самовіддано працюють".

У чому звинувачують Степанова