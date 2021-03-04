Я однаково дякую медикам і МОЗ за роботу, – Шмигаль про відставку Степанова
Денис Шмигаль назвав одіозного міністра охорони здоров'я Максима Степанова антикризовим менеджером. Та прирівняв його дії до роботи медиків, які борються з коронавірусом.
Джерело:24 Канал
Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції. За його словами Максима Степанова ніхто не рятує від відставки.
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Як Шмигаль захищає Степанова
Шмигаль вважає, що Степанов добре робить свою роботу в непростих умовах.
Максим Степанов проявляє себе як антикризовий менеджер і в не простих умовах приймає не прості рішення кожного дня. Тому вважаю, що робота медиків та міністерства охорони здоров'я заслуговує на повагу та вдячність. Ніхто сьогодні не застрахований від помилок, тому що у нас постійно попереду невідомість через унікальну ситуацію,
– сказав прем'єр.
Тому за словами Шмигаля він при кожній нагоді дякує медикам, але й до медиків відносить працівників МОЗ, "які так само самовіддано працюють".
У чому звинувачують Степанова
- Конфлікт з НСЗУ і конкурс на "свою" людину.
- Купівля костюмів для лікарів за завищеною ціною.
- Блокування держзакупівель ліків №1.
- Затримки із виплатами надбавок лікарям.
- Перерозподіл ковідних коштів на ремонт доріг.
- Нестача кисню в країні.
- Карантин вихідного дня.
- Маніпулювання статистикою хворих на COVID-19.
- Відмова розгортати мобільні госпіталі.
- Протоколи лікування коронавірусу.
- НАБУ оголосило підозру у розкраданні грошей при закупівлі вакцини проти коронавірусу.
- Затримка постачання вакцин проти коронавірусу.
- Блокування держзакупівель ліків №2.
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