Я однаково дякую медикам і МОЗ за роботу, – Шмигаль про відставку Степанова

4 березня 2021 , 14:48
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Джерело:

24 Канал

Денис Шмигаль назвав одіозного міністра охорони здоров'я Максима Степанова антикризовим менеджером. Та прирівняв його дії до роботи медиків, які борються з коронавірусом.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції. За його словами Максима Степанова ніхто не рятує від відставки.

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Як Шмигаль захищає Степанова

Денис Шмигаль
“Він працює, робить свою роботу, а критика лунає на адресу багатьох міністрів, зокрема на адресу багатьох міністрів охорони здоров'я в кожній країні світу. Тому що сьогодні критична і кризова ситуація пов'язана з пандемією”.

Шмигаль вважає, що Степанов добре робить свою роботу в непростих умовах.

Максим Степанов проявляє себе як антикризовий менеджер і в не простих умовах приймає не прості рішення кожного дня. Тому вважаю, що робота медиків та міністерства охорони здоров'я заслуговує на повагу та вдячність. Ніхто сьогодні не застрахований від помилок, тому що у нас постійно попереду невідомість через унікальну ситуацію,
– сказав прем'єр.

Тому за словами Шмигаля він при кожній нагоді дякує медикам, але й до медиків відносить працівників МОЗ, "які так само самовіддано працюють".

У чому звинувачують Степанова

  1. Конфлікт з НСЗУ і конкурс на "свою" людину.
  2. Купівля костюмів для лікарів за завищеною ціною.
  3. Блокування держзакупівель ліків №1.
  4. Затримки із виплатами надбавок лікарям.
  5. Перерозподіл ковідних коштів на ремонт доріг.
  6. Нестача кисню в країні.
  7. Карантин вихідного дня.
  8. Маніпулювання статистикою хворих на COVID-19.
  9. Відмова розгортати мобільні госпіталі.
  10. Протоколи лікування коронавірусу.
  11. НАБУ оголосило підозру у розкраданні грошей при закупівлі вакцини проти коронавірусу.
  12. Затримка постачання вакцин проти коронавірусу.
  13. Блокування держзакупівель ліків №2.