"Я ж не тряпка": у Києві вигадали, як привертнути увагу до психічного здоров'я чоловіків

У Києві на Контрактовій площі встановили незвичну інсталяцію. Так автори хочуть привернути увагу до психічного здоров'я чоловіків.

Як зазначили організатори акції, чоловіки неохоче звертаються по допомогу до спеціалістів. Мовляв, усе через стереотипи.

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Як виглядає незвична інсталяція

Її сконструювали у формі найвищої у світі настільної гри "Дженга". Її висота становить 6 метрів. Вона стала частиною інформаційної кампанії "Почни говорити – стане легше".

Мета – підвищити обізнаність людей про важливість дбати про психічне здоров'я, при цьому акцент у ній робиться на здоров'ї чоловіків та хлопців.

На окремих синіх частинах інсталяції можна зустріти різні написи, наприклад:

"Я ж мужик";

"Треба бути сильним";

"Просто втомився";

"Це сезонне";

"Я ж не тряпка";

"То все магнітні бурі";

"Перетерплю";

"Сам впораюсь".

А на червоних – показаний реальний стан та емоції чоловіка:

"Хочу спокою";

"Нестерпно";

"Нічого не виходить";

"Втомився тримати в собі";

"Немає відчуття безпеки".



Велика "Дженга" / Фото "Суспільного"

Так намагаються показати, що справжні проблеми часто намагаються приховати "відмовками", пояснили автори.

Під час побудови башти, що імітує гру "Дженгу", проблеми опиняться всередині конструкції, приховані відмовками. Рано чи пізно "Дженга" не витримає і зруйнується,

– пояснили організатори.

Все це – символічна ілюстрація вразливої психіки українських чоловіків, які не говорять про переживання, тримають все в собі та залишаються сам на сам із проблемами.



Справжні проблеми – всередині / Фото "Суспільного"

Допомога чоловікам

Як зазначив голова Представництва міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Ан Нгуєн, війна та пандемія зокрема спричинили збільшення ментальних проблем в українців.

Нгуєн додав, що через це МОМ відкрила безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 211 444 для людей, які потребують допомоги і на якій працюють 11 психологів.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні вважають, що психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне.